أول ناقلة في العالم لنقل الهيدروجين السائل تصل ميناء جدة

وصلت الناقلة البحرية "سويسو فرونتير" اليابانية، والتي تعد أول ناقلة في العالم تُجهز لنقل الهيدروجين السائل الي ميناء جدة الإسلامي حيث حرص وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاستثمار خالد الفالح علي لقاء طاقم الناقلة.

وبحسب صحيفة “أخبار 24” السعودية، تزور الناقلة اليابانية في الوقت الراهن ميناء جدة الإسلامي، وهو ما يجسد جانبًا من جهود السعودية في إنتاج الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون مع اليابان في هذا المجال.

وكان رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا قد زار المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، وشهد منتدى الأعمال السعودي الياباني، والذي ضم نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال والاقتصاد في البلدين، وشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين.