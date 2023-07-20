فاتح الشهية .. طريقة عمل مخلل الخيار

الخيار المخلل من المقبلات التي لا غنى عنها،على المائدة، وتقدم مع وجبات المختلفة، حيث يمكن تخليل الخيار باشكال متعددة حسب الرغبة، كما يمكن تناوله ضمن السلطات ومكونات السندوتشات وخاصة الفلافل والشاورما، وهناك طريقة سهلة وسريعة لتخليل الخيار وإليكم طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل بسهولة ويسر .

طريقة عمل مخلل الخيار السريع

المقادير:

كيلو من الخيار.

3 ملاعق كبيرة من الملح.

نصف كوب من الخل.

نصف ملعقة من الثوم المفروم.



الطريقة:

يتم غسل الخيار جيدا ثم تقطيعه.

نضعه في وعاء ويضاف إليه الماء.

نتركه على النار حتى بداية الغليان، ثم نصفيه من الماء الموجود به.

نضع الخيار في وعاء زجاجي ويضاف إليه الماء الخليط مع الخل والملح والثوم.

نتركه في الوعاء لمدة لا تقل عن الساعتين فقط ثم يقدم .