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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنشاء محطة رفع مياه صرف زراعي ضخمة في أنطفير بسيوة

اللواء حازم ممدوح
اللواء حازم ممدوح طاهر

كشف اللواء حازم ممدوح طاهر، مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تفاصيل إنشاء محطة رفع مياه الصرف الزراعي بمنطقة أنطفير، قائلا: صفقة الطلمبات كانت تحد كبير وتم تدبيرها في وقت قياسي، والصفقة لو تأخرت كانت تكلفتها ستصبح 3 أضعاف.

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الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: تحسين جودة المياه له تأثير على الزراعة بسيوة

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الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة : المنازل كانت تنهار بسيوة بسبب مياه الصرف

وقال اللواء حازم طاهر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من واحة سيوة، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن حفر القناة المفتوحة تطلب عمل 14 شهرا بواسطة 300 معدة و400 مهندس وفني وعامل، مشيدا بالعمال الذين واصلوا العمل حتى في نهار رمضان.

وأضاف اللواء حازم طاهر أنه تم تشييد جسر فطناس الجديد، ومساحة بحيرة الصرف الزراعي ببركة سيوة 7700 فدان، منوها أنه منذ 30 سنة مساحة بحيرة الصرف الزراعي ببركة سيوة كانت 1200 فدان.

وتابع اللواء حازم طاهر: أكثر من 5 آلاف فدان دمروا بسبب مياه الصرف الزراعي والأملاح، وتربة  الأراضي تشبعت بالأملاح في محيط بركة سيوة، وجسر فطناس طوله 5 كيلو متر؛ تم تدشينه للفصل بين البركة و أراضي ومنازل المواطنين والمنشآت السياحية.

وأوضح أن الجسر تم تأسيسه على ارتفاع 4 أمتار، مع العمل على خفض منسوب بركة سيوة، مع تدعيم الجسور لحماية المنازل والمزارع في موسم الرياح.
 

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الصرف الزراعى واحة سيوة الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى

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