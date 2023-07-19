الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: تحسين جودة المياه له تأثير على الزراعة بسيوة

أكد اللواء حازم ممدوح طاهر مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن تحسين جودة المياه كان له تأثير كبير على توفير زراعة المحاصيل الكثيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المواطن في سيوة أصبح لديه دخل أفضل، بعد المشروعات، و عودة الانتاج لـ حالته الطبيعية.

ولفت إلي أن دخل المواطن أصبح أفضل، بعد أن قامت الدولة بحل المشكلات، وتم توفير المياه الصالحة للري.

وعرض أحمد موسى، تقرير من داخل إحدى محطات المياه الموجودة في سيوة، وتم الاستماع لشرح لعمليات العمل.