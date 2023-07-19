الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: مشكلة مياه الصرف الزراعي بسيوة انتهت تماما

أكد اللواء حازم ممدوح طاهر مساعد مدير إدارة المياه بـ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن مياه الصرف الزراعي التي كانت تهدد حياة المواطنين بسيوة، تم تجميعها في محطة واحدة، وبعد ذلك يتم نقلها خارج المحطة من خلال قناة بطول 34 كيلو.

وأضاف مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال حواره برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القناة التي تقوم بنقل مياه الصرف، خارج الواحة كانت مكلفة، ولكن تم حل المشكلة نهائي.

ولفت إلي أن نقل المياه الصرف الزراعي، قضى على البرك، والأشياء التي كانت تهدد المنازل والفنادق، وحياة المواطنين بشكل عام.

وأوضح أن الدولة أنفقت 2 مليار جنيه لحل مشكلة مياه الصرف الزراعي، وأن هناك 9 قنوات لتوفير المياه.