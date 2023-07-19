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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: أهالي سيوة يستحقون حياة جديدة كتبها الرئيس السيسي لهم.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن واحة سيوة تجذب السائحين من كل دول العالم لمشاهدة جمال الطبيعة وظاهرتي الشروق والغروب خاصة من فوق جبل الدكرور، لافتا إلى أنه لأول مرة سيتم زراعة 658 ألف فدان غرب سيوة، بفضل وجود أكبر خزان جوفي  للمياه موجود في غرب سيوة، وصدور تكليف بتجهيز طريق بمسافة ٢٠٠ كيلو بـ6 حارات لتسهيل حركة النقل بين سيوة والأراضي الجديدة على حدود ليبيا.

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أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ الإعلاميين

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أحمد موسى : تجهيز لمشروعات عملاقة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر

وقال الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من واحة سيوة، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة لديها مشروعات زراعية جديدة وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن المشروعات التي تتأخر في التنفيذ تكلفتها تتضاعف من 150 لـ200 مليون، وتكلفة مشروعات التطور في سيوة وصل لـ 2 مليار جنيه، ومن بينها محطة مياه الصرف الزراعي.

وثمن الإعلامي أحمد موسى المشروعات التي تقوم بها الدولة في شتى القطاعات، وعلى رأسها الطرق، حيث علق قائلا: تحركات الدولة هي مكاسب حقيقية للمواطن، وسيوة تشهد أفضل أنواع المياه في مصر بفضل وجود 3 شركات تستخرج المياه من عمق ألف و100 متر تقريبا، منوها أن هناك أجانب تستثمر في أراضي سيوة لجمال الواحة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن اهتمام الدولة بسيوة ينعكس على أهاليها، ودور الإعلام يتحدث عن المشروعات العملاقة وإبراز دور الدولة، ودوري ومسئوليتي أن أنقل الانجازات التى تحدث في سيوة وكل مصر.

وتابع أحمد موسى: مشروع القناة المفتوحة غير حياة أهالي سيوة، والأرض المالحة لا تصلح لأي زراعة، وأهل سيوة يستحقون حياة جديدة كتبها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها التحية لأهالي سيوة على الاستقبال والكرم وحسن الضيافة، وكل الشكر لفريق قناة صدى البلد وأسرة البرنامج لأنه سر النجاح.
 

أحمد موسى السائحين واحة سيوة جبل الدكرور ليبيا

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