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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ الإعلاميين

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أعمال كثيرة تتم في واحة سيوة، وفي جميع الأماكن، وأنه أثناء طريقه من القاهرة لـ سيوة وإلى الصعيد يشاهد حجم أعمال ومشروعات كثيرة جرى تنفيذها.  

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وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروعات التي تقوم بها الدولة، توفر فرص عمل.

ولفت إلي أن أفضل أنواع المياه الموجودة في مصر تتواجد في سيوة، مؤكدًا أن هناك ثلاث شركات في سيوة هي أصل المياه المعدنية.


وأشار إلي أن المياه المعدنية تأتي من عمق 1100 متر تحت الأرض، وأن الشركات الكبيرة هي من تنفذ تلك المشروعات.

وأوضح أن هناك أجانب و مقيمون في سيوة، من أجل عمل المشروعات، وأن المنطقة جميلة للغاية.

وطالب أحمد موسى، من الإعلام بتسليط الضوء على هذه المشروعات المميزة، قائلا :" الكل في سيوة بيكون سعيد لما بيشوف الإعلام".

وتابع :" دور الإعلام ليس الحديث طوال الوقت عن المشكلات، ولكن عليه أن يعرض ما يتم من أشياء مميزة" قائلا :" أعرض المميز وما به من مشكلات".

وكشف أن قناة صدي البلد تعرض الأشياء المميزة، و المشروعات، وفي حالة وجودة مشكلة يتم عرضها.
 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى قناة صدي البلد فرص عمل سيوة

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