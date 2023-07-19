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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : تجهيز لمشروعات عملاقة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جبل الدكرور في واحة سيوة من المناظر الخلابة، والواحة مليئة بالمشاهد الجميلة والأماكن السياحية الجذابة، لافتا إلى الملك تشارلز ملك بريطانيا انبهر بجمال واحة سيوة، حيث استمتع فيها بالراحة والمتعة؛ نظرا لأن الفنادق هنا تتمتع بالطراز القديم بأسعار تصل لـ600 دولار في الليلة الواحدة.

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أحمد موسى يعرض لقطات مبهرة من واحة سيوة

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أحمد موسى يقدم الشكر لرئيس الهيئة الهندسية لجهوده في سيوة

وقال الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من واحة سيوة، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مازحا: «لازم ناخد فرقة صاعقة عشان نطلع قمة جبل الدكرور نظرا لصعوبة صعوده، وواحة سيوة يفضل رؤيتها من فوق قمة جبل، والحد الأدنى للمسافة بين القاهرة وسيوة 800 متر، رغم ذلك نجد سياح من كل جهات العالم، علاوة على إقبال كثيف للسياح المصريين».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن أهالي سيوة يطلقون على جبل الدكرور «جبل السلام»، ويكون ذلك في شهر أكتوبر، منوها أنه يحتوي على مناطق خاصة بالرمال الساخنة للعلاج بالإضافة إلى البحيرات المالحة.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى بمشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر قائلا: مشاريع عملاقة، 2.2 مليون فدان سيدخلون الخدمة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، والشركات تعمل (يمين وشمال) على طول امتداد محور الضبعة، متابعا: حاليا يجري توسعة لمحور الضبعة وطريق الساحل الشمالي – مطروح، و التوسع في الشمال الغربي لمصر من خلال 8 حارات قادم وراجع بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن أفضل التمور والزيتون في العالم موجودة في سيوة، وأكثر من مصنع لزيت الزيتون موجودين في الواحة، ويتم تصدير الزيت وثمار لبلدان لعالم، علاوة على تصدير أجود أنواع الملح في العالم من سيوة، لأمريكا وأوروبا؛ لتسيير الجليد على الطرق.
 

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