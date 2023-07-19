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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يعرض لقطات مبهرة من واحة سيوة

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم من منطقة واحة سيوة، وعرض لحظات الغروب، وقال إنه قام بتصوير بعض اللقطات في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر.

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وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 2.2 مليون فدان ستدخل الخدمة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر.

وأشار إلي أن العمل في المنطقة يتم بشكل مستمر، وأن الشركات تعمل في جميع الاتجاهات، وأن هذا هو مستقبل مصر، وأن هناك توسعات.

وأوضح أن البلد تنتقل بالمشروعات الجديدة، وأن حاليا يجري توسعة لطريق الساحل الشمالي لـ مطروح.

 

قناة صدي البلد صدى البلد منطقة واحة سيوة واحة سيوة أحمد موسى

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