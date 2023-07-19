أحمد موسى : يجب إنشاء مطار مدني لخدمة سيوة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لابد من التفكير في إنشاء مطار مدني لخدمة سيوة، وأن ما يحدث في سيوة سينتج عنه زيادة في الجذب السياحي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اهتمام كبير بـ واحة سيوة، وأن أرض سيوة هي أرض السحر والجمال.

ولفت إلي أن سيوة بها سياحة علاجية، ومشروعات هائلة، وأفضل أنواع الزيوت موجودة في سيوة، وأن هناك أشياء كان يبحث عن الاهالي منذ 30 عامًا وتم تحقيقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلي أن هناك مشكلات كانت في واحة سيوة من التسعينيات، منها زيادة الملوحة والتي كانت تؤثر سلبا على شجر الزيتون و النخيل وكانت هناك انهيارات لـ المنازل.

وأوضح أن ما كان يتم في الماضي مسكنات، ولكن الآن تم حل المشكلة بشكل نهائي، وأن رسائل المواطنين في الماضية بشأن هنموت وأشياء من هذا الأمر تم حلها.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بحيرة سيوة تعتبر أكبر بحيرة متواجدة في سيوة ومساحتها حوالي 200 فدان والمياه بها شديدة الملوحة".