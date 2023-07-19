عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

658 ألف فدان| أحمد موسى يتحدث عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية بسيوة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تقوم بزراعة 658 ألف فدان في غرب سيوة، وأن هناك مياه هائلة في هذه المنطقة، لزراعة القمح و الذرة و الصويا، ومحاصيل استراتيجية تزرع كثيرة مهمة.

txt

أحمد موسى : تجهيز لمشروعات عملاقة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر

txt

أحمد موسى : يجب إنشاء مطار مدني لخدمة سيوة

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة قامت بعمل الدراسات لمعرفة صلاحية الأرض، ووفرة المياه، من أجل ري الأراضي. 

 

ولفت إلي أن الجميع يجب أن يكون لديهم أمل في مستقبل مصر، وأن أكبر خزان جوفي للمياه موجود في غرب سيوة.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جبل الدكرور في واحة سيوة من المناظر الخلابة، والواحة مليئة بالمشاهد الجميلة والأماكن السياحية الجذابة، لافتا إلى الملك تشارلز ملك بريطانيا انبهر بجمال واحة سيوة، حيث استمتع فيها بالراحة والمتعة؛ نظرا لأن الفنادق هنا تتمتع بالطراز القديم بأسعار تصل لـ600 دولار في الليلة الواحدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى : «لازم ناخد فرقة صاعقة عشان نطلع قمة جبل الدكرور نظرا لصعوبة صعوده، وواحة سيوة يفضل رؤيتها من فوق قمة جبل، والحد الأدنى للمسافة بين القاهرة وسيوة 800 متر، رغم ذلك نجد سياح من كل جهات العالم، علاوة على إقبال كثيف للسياح المصريين».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن أهالي سيوة يطلقون على جبل الدكرور «جبل السلام»، ويكون ذلك في شهر أكتوبر، منوها أنه يحتوي على مناطق خاصة بالرمال الساخنة للعلاج بالإضافة إلى البحيرات المالحة.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى بمشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر قائلا: مشاريع عملاقة، 2.2 مليون فدان سيدخلون الخدمة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، والشركات تعمل (يمين وشمال) على طول امتداد محور الضبعة، متابعا: حاليا يجري توسعة لمحور الضبعة وطريق الساحل الشمالي – مطروح، و التوسع في الشمال الغربي لمصر من خلال 8 حارات قادم وراجع بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن أفضل التمور والزيتون في العالم موجودة في سيوة، وأكثر من مصنع لزيت الزيتون موجودين في الواحة، ويتم تصدير الزيت وثمار لبلدان لعالم، علاوة على تصدير أجود أنواع الملح في العالم من سيوة، لأمريكا وأوروبا؛ لتسيير الجليد على الطرق.
 

سيوة أحمد موسى القمح الصويا محاصيل استراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

«اسمع صوت السرينة.. إمام جوه نادينا».. جماهير الأهلي تهتف لـ إمام عاشور|شاهد

مشهد مثير| الأم قاتلة ابنها بالشرقية تفاجئ المحكمة باعتراف صادم: "كنت هدفن نفسي حية"

ترشيحاتنا

صفقة ضخمة | ألمانيا تحصل على صواريخ جو - جو من أمريكا

الآيفون السجادة .. تسريبات تكشف تطوير آبل لهاتف قابل للف

سعر أصغر سيارة هاتشباك مستعملة في مصر

بـ الخطأ .. مدافع الأهلي يسجل التعادل لـ حرس الحدود

ضياء رشوان بعد العفو الرئاسي عن باتريك زكى: لا يوجد أي حقوقي مسجون

خضّ الجمهور عليه .. حقيقة دخول تامر عاشور العناية المركزة | صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول دوري مع الأحمر بعد ساعات من التوقيع..سر اللقطة المثيرة لـ إمام عاشور في مدرجات الأهلي

وداعا للفرهدة .. نصائح لتجنب الدوخة والهبوط في الحر

ببطن مكشوفة وفساتين بشراشيب.. شاهد ملابس درة في إيطاليا تشعل السوشيال ميديا

السر في زيادة آلام القدم في الصيف.. وكيف يمكن علاجها

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ