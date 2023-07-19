أحمد موسى يعرض تقريرا مهما عن العلاج في رمال سيوة

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو عن الدفن في رمال سيوة، وأعرب المواطنون عن فرحتهم بالتواجد في سيوة.

وقال أحد المواطنين أنه كان يعاني من أمراض كثيرة، وفي أثناء التواجد في سيوة شعر بالراحة.

وأوضح مواطن آخر، أن الحياة في سيوة مختلفة، وأن الحصول على الجرعة الحرارية، يتم تنشيط الدورة الدموية.

وعرضت القناة مجموعة من الفيديوهات التى توضح سعادة المتواجدين في سيوة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن واحة سيوة تجذب السائحين من كل دول العالم لمشاهدة جمال الطبيعة وظاهرتي الشروق والغروب خاصة من فوق جبل الدكرور، لافتا إلى أنه لأول مرة سيتم زراعة 658 ألف فدان غرب سيوة، بفضل وجود أكبر خزان جوفي للمياه موجود في غرب سيوة، وصدور تكليف بتجهيز طريق بمسافة ٢٠٠ كيلو بـ6 حارات لتسهيل حركة النقل بين سيوة والأراضي الجديدة على حدود ليبيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من واحة سيوة، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة لديها مشروعات زراعية جديدة وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن المشروعات التي تتأخر في التنفيذ تكلفتها تتضاعف من 150 لـ200 مليون، وتكلفة مشروعات التطور في سيوة وصل لـ 2 مليار جنيه، ومن بينها محطة مياه الصرف الزراعي.

وثمن الإعلامي أحمد موسى المشروعات التي تقوم بها الدولة في شتى القطاعات، وعلى رأسها الطرق، حيث علق قائلا: تحركات الدولة هي مكاسب حقيقية للمواطن، وسيوة تشهد أفضل أنواع المياه في مصر بفضل وجود 3 شركات تستخرج المياه من عمق ألف و100 متر تقريبا، منوها أن هناك أجانب تستثمر في أراضي سيوة لجمال الواحة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن اهتمام الدولة بسيوة ينعكس على أهاليها، ودور الإعلام يتحدث عن المشروعات العملاقة وإبراز دور الدولة، ودوري مسئوليتي أن أنقل الانجازات التى تحدث في سيوة وكل مصر.

وتابع أحمد موسى: مشروع القناة المفتوحة غير حياة أهالي سيوة، والأرض المالحة لا تصلح لأي زراعة، وأهل سيوة يستحقون حياة جديدة كتبها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها التحية لأهالي سيوة على الاستقبال والكرم وحسن الضيافة، وكل الشكر لفريق قناة صدى البلد وأسرة البرنامج لأنه سر النجاح.

