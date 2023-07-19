أحمد موسى : زراعة القمح والذرة والصويا في غرب سيوة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة أنشأت ميناء جرجوب بواحة سيوة، مضيفا أن كل منتجات الواحة تصدر للعالم عن طريق الميناء.



وطالب أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، بإنشاء مطار مدني في سيوة لجذب السياحة.

لافتا أن شرم الشيخ لم تكن في الماضي على وضعها الحالي، لكنها كانت صحراء، وبعد إنشاء المطار وتدشين المشروعات أصبحت جاذبة للسياحة، لذلك لا بد من عمل رحلات طيران إلى سيوة التي ستساهم في جذب السياح.



وأشار أحمد موسى إلى أن سيوة كانت تعاني من زيادة الملوحة والتي تؤثر سلبا على شجر الزيتون والنخيل والمنازل، حتى إنها كانت تؤدي إلى حدوث انهيارات بالمنازل، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه على الفور بإنقاذ سيوة ووضع خطة عاجلة لإنقاذ أراضي الواحة.



ونوه بأن البحيرة في سيوة كانت منذ سنوات على مساحة 4 آلاف، حاليا تتجاوز الـ25 ألف فدان، لافتا إلى أن منازل سيوة لا تخلو من شجر الزيتون والنخيل الذي يعتبر مصدر دخل لكل أهالي سيوة، والتمور بكل أنواعها موجودة في سيوة ومنتشرة في كل الوجبات.



ولفت أحمد موسى إلى أن هناك مقترح بتجميع مياه الصرف الزراعي في مكان واحد خارج الواحة، مردفا أن مياه الصرف جاءت من حفر الآبار غير الشرعية التي أدت لفقد كبير للمياه وتسببت في خطر على الأراضي الزراعية، لذلك سيتم غلق كل الآبار التي حفرت بصورة غير شرعية.



واستطرد: سيتم تجميع مياه الصرف الزراعي في قناة مفتوحة لحماية الأراضي، موضحا أن القناة المفتوحة حٌفرت على مسافة 34 كيلومترا، بمعدات ثقيلة في جبال سيوة لتجميع مياه الصرف الزراعي تمهيدا لنقلها خارج الواحة من خلال قناة المفتوحة.



وكشف أحمد موسى أنه للمرة الأولى سيتم زراعة 658 ألف فدان غرب سيوة، تحديدا ما بين سيوة والحدود الليبية، موضحا أنه سيتم زراعة محاصيل القمح والذرة والصويا ومحاصيل أخرى في غرب سيوة.

