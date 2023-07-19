الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة : المنازل كانت تنهار بسيوة بسبب مياه الصرف

أكد اللواء حازم ممدوح طاهر مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي وارتفاع منسوب المياه و الأملاح مشكلة تواجه المواطنين في سيوة منذ أكثر من 30 عامًا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الري بحل جذري لمشكلة سيوة.

ولفت إلي أنه في خلال أشهر قليلة، تموضع الحلول لـ المشكلات التي كانت تعاني منها سيوة.

وأوضح أن المنازل كانت تنهار، والبرك كانت تهدد الحياة، والجميع كان في حالة تخوف، والحياة كانت تنهار.

وأشار إلي أن ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي، كان يؤثر على المحاصيل الزراعية، وأن ما كان يحدث كان يؤثر على الجميع.

وكشف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الهيئة الهندسية، لحل المشكلة التي كانت موجودة منذ أكثر من 30 عامًا.

وأوضح أن هناك 5000 فدان تأثروا، على الرغم من أن أجود أنواع الزيوت والزيتون موجود في سيوة، وكانت تصدر للخارج.

وأكد أن زيت الزيتون كان يصدر لـ دول الخليج، وأن إسبانيا كانت تستورد التمور، وأن الرئيس السيسي وجه بحل جذري.

وأشار إلي أن الحلول في سيوة بالماضي، كانت مسكنات، وأن واحة سيوة كانت مهددة.