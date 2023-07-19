بعد الهتاف ضده مسبقاً|رد فعل إمام عاشور مع جماهير الأهلي بعد مباراة الحدود

نجح إمام عاشور "صفقة الأهلي الجديدة" في امتصاص غضب جماهير الأهلي بعد الهتاف ضده في وقت سابق خلال إحدى مباريات الأهلي بالدوري الممتاز .

وتوجه إمام عاشور بعد نهاية مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم إلى مدرجات جماهير الأهلي ووجه لهم التحية وتبادلت الجماهير معه الهتافات القوية والترحيب بعد أن كانت هتفت ضده ورفضت ضمه للأهلي .

وتعادل الأهلي مع نظيره حرس الحدود 1-1، في المباراة التى اقيمت على ستاد القاهرة الدولي فى الجولة الـ33.

وأحرز محمود كهربا هدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وأدرك حرس الحدود التعادل في الدقيقة 80 عن طريق خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه.

وأنقذ حارس حرس الحدود مرماه من انفراد من بيرسى تاو بعد تسديدة قوية في الدقيقة 6.



وألغى هدفاً لصالح الأهلي عن طريق محمد شريف بداعى التسلل بعد تدخل من الفار في الدقيقة 11.