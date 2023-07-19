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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: سيوة عانت 30 عامًا وتم حل مشكلاتها بوقت قياسي بفضل توجيهات السيسي

صدى البلد

أكدت النائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب، أنها عملت معلمة في واحة سيوة، وأنها قبلت أن تترشح لعضوية مجلس النواب، من أجل تقديم الأفضل لـ أهالي سيوة.

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وأضافت خلال حوارها ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنها بنت سيوة، وتعيش في سيوة، وتسعى لحل أي مشكلة من خلال قبة البرلمان.


ولفتت إلي أنها دخلت لجنة الزراعة من أجل حل مشكلات سيوة، التي كانت موجودة منذ 30 عامًا، ولكن الرئيس السيسي وجه بالحل.


وكشفت أن سيوة كانت تغرق، وأن الجميع عمل وتم حل المشكلات في وقت قياسي، وأن الجميع سعيد بما حدث في سيوة.

وفي نفس السياق قال الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى، أنه يطالب الجميع بزيارة سيوة، وأن كل بيت في سيوة مزروع بها نخلة.

وأشار إلي أن واحة سيوة كانت تعاني من مشكلات و السيسي، تدخل ووجه بحل جميع المشكلات، موضحًا أن مياه الصرف الصحي، كانت تهدد حياة المواطنين.


وكشف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالحل السريع، والجذري، وكلف الجهات المختصة، وتم حل المشكلة.


كما أكد الشيخ إبراهيم منصور أحد مشايخ سيوة، أن الرئيس السيسي، أوفى بالعهد، وقام بحل مشكلات سيوة.
 

فتحية السنوسي مجلس النواب أهالي سيوة الزراعة الرئيس السيسي واحة سيوة

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