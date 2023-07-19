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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كبير مشايخ واحة سيوة: السيسي أنقذ الأراضي من الموت

الشيخ بلال أحمد بلال
الشيخ بلال أحمد بلال

أكد الشيخ بلال أحمد بلال، كبير المشايخ واحة سيوة، أن سيوة من عام 1990 ارتفعت فيها المياه الجوفية، وأنه عرض على رئيس الجمهورية في 1996، مشكلات سيوة ووجه الوزير بحل مشكلات سيوة.

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وأضاف خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة في الماضي كانت تعالج مشكلات سيوة بالمسكنات من خلال جسور ترابية. 

ولفت إلي أن هناك أراضي كثيرة ماتت في سيوة، وأن هناك أموال كثيرة كانت تنفق، ولكن كانت الحلول مؤقتة، وأنه عرض المشكلات في كل مكان. 

وأشار إلي أنه كان عضو مجلس نواب، وعرض على كل المسئولين المشكلة، وأنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان مشير، وعرض عليه انشاء مصنع للملح، وبالفعل تم عمل مصنع للملح، وأن هذا المصنع يصدر لـ أمريكا، وأنتاج المصنع 250 ألف طن شهريًا، وتم حل مشكلات سيوة بعد ذلك.

وأوضح أن التصدير يكون من خلال ميناء جرجوب، وأنه تقابل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تولى الرئاسة، ووجه بحل المشكلات في سيوة وبالفعل تم حل المشكلات في سيوة.

وكشف أن الزراعات في سيوة بدون أي كيماويات، وبدون أي مواد عضوية، وأن جميع الزراعات متوفرة في سيوة، وأن الجميع الأن أصبح لديه مصدر رزق.

وأوضح أن المزارعون في سيوة عادوا للعمل بعد وجود المياه الصالح، وأن السيسي كتب شهادة ميلاد لواحة سيوة.

وأشار إلي أن السيسي مهتم بـ أهالي سيوة، وأن جميع الطرق أصبحت مميزة، وأن الوقت من سيوة لـ القاهرة و الإسكندرية انخفض كثيرًا عن الماضي.

وتابع :" الطرق تساهم في الاستثمار، وأن هناك 600 ألف فدان سيتم زراعتها في الفترة المقبلة، وهناك 40 ألف فدان تزرع حاليًا، وأن بتلك الأراضي سيكون لدينا اكتفاء ذاتي من القمح".

 

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