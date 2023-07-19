أحمد موسى: تقارير أجنبية روجت شائعات اختفاء واحة سيوة مستقبلا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تقارير أجنبية روجت شائعات خلال السنوات الماضية بأن واحة سيوة انتهت ولن تكون موجودة مستقبلا.



وأضاف أحمد موسى خلال حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، من واحة سيوة، أن سيوة تعاني من مشكلة الصرف الزراعي منذ 33 عاما التي أثرت على ثروة أهالي سيوة في زراعة النخيل والزيتون، مؤكدا أن الأراضي الزراعية كانت مهددة نتيجة تهديد تدفق مياه الصرف الزراعي بشكل كبير.



وتابع أن الدولة في الماضي كانت تعالج مشكلات سيوة بمسكنات، حتى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل جذري لمشكلات سيوة ووضع حلول غير تقليدية، حتى تصبح منطقة جذب سياحي، لافتا إلى أن منظمة الفاو وضعت سيوة على التراث الزراعي.

