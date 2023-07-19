الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: سيوة كتبت لها شهادة ميلاد جديدة

أكد اللواء حازم ممدوح طاهر مساعد مدير إدارة المياه بـ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن هناك محطة طاقة شمسية، في واحة سيوة، لكي يتم تشغيل بعض المحطات التي تقوم بسحب المياه، بدلا من استخدام السولار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن عمل المشروعات في واحة سيوة يكون من أجل تقديم الأفضل لـ المواطنين في سيوة.

ولفت إلى أن واحة سيوة كتبت لها شهادة ميلاد جديدة، وأن هناك مشروعات قومية كثيرة تتم في سيوة لخدمة المواطنين.

وكشف مساعد مدير إدارة المياه بـ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تفاصيل مشروعات الصرف الصحي والمياه في واحة سيوة وإنشاء محطة رفع مياه الصرف الزراعي بمنطقة أنطفير، معلقا: نقل المياه خارج الواحة من خلال طردين ينقلان المياه لـ القناة المفتوحة بطول 34 كيلو باتجاه منخفض عين الجنبي، لافتا إلى أنه تم حفرها على مدار عام كامل.

وقال إنه تم إنفاق 2 مليار جنيه لحل أزمة مياه الصرف الزراعي والأملاح في سيوة، ومع التشغيل التجريبي سنعيد منسوب البرك إلى المنسوب الآمن في سيوة، وأزمة واحة سيوة مع مياه الصرف الزراعي والأملاح انتهت نهائيا.

وأضاف اللواء حازم طاهر أنه تم إنشاء 9 شبكات رى كاملة بأطوال 85 كيلو و115 خزان خلط لخدمة 5 آلاف فدان أرض زراعية؛ للتحكم في كميات المياه الداخلة على الأراضي الزراعي، من خلال تحديد مقنن مائي لكل مواطني؛ لعدم حدوث هدر للمياه، خاصة أن وزارة الري تحدد كميات المياه لكل فدان على حسب نوعية التربة والمزروعات ولن يكون هناك فاقد للماء.

وتابع اللواء حازم طاهر: كل منطقة ستتسلم المياه وفق مقنن مائي بمشاركة الأهالي بتدشين رؤساء روابط، يكونون مسؤولين عن توزيع المياه على الأهالي، مشيرا إلى أن الآبار العشوائية السطحية تسببت في مشاكل كبيرة في سيوة على مدار 30 سنة.

وأوضح أن حفر الآبار العشوائية تسبب في ارتفاع الأملاح وزيادة مساحات البرك، وتم حفر 250 بئرا عشوائيا كانت سببا في مشكلة البرك والأملاح، وتم غلق 40% منها، والتزم أهالي الواحة بإغلاق الآبار العشوائية السطحية في المزارع، وتعويضها بآبار مياه نضيفة عذبة تم حفرها بواسطة الحكومة.

وبشأن مادة بناء البيوت في سيوة، علق مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية قائلا: البيوت في سيوة كانت تبني بمادة الكرشيف الصديقة للبيئة، بجانب أخشاب الزيتون والنخيل لاستخدامها في سقف المنزل.

ونوه طاهر بأنه يجرى حاليا التشغيل التجريبي لمحطة رفع مياه الصرف الزراعي بمنطقة أنطفير، وانخفاض منسوب بحيرة فطناس كان شهادة نجاح لنا على عكس ما روجته وسائل الإعلام الأجنبية والحقيقة أن المياه كانت مالحة، وأجرينا جولات ضخمة داخل كل مزارع سيوة للوصول للحل الأمثل لظاهرة هلاك النباتات بسبب الملوحة العالية في التربة.

واستكمل: بدأ المزارع يزرع "القمح، الطماطم، الخضروات، الذرة" وكل ما يزرع في الدلتا؛ بعد حل أزمة الملوحة ومياه الصرف الزراعية، مع تحسين جودة المياه في سيوة ساهم في عودة زراعات المحاصيل الحقلية وزيادة إنتاجية التمور والزيتون أيضا.

واختتم اللواء حازم طاهر: واحة سيوة تصدر التمور خارج مصر ، ومهرجان التمور يقام سنويا في سيوة، والحالة الاقتصادية للمواطن في سيوة بدأت في التحسن مع زيادة الإنتاج.