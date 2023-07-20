مجمع صناعي ثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة.. ونواب: تطوير المنظومة يسهم في التنمية الاقتصادية وسد الفجوة الغذائية

الرئيس السيسي يبحث إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة

زراعة الشيوخ: أزمة الطاقة الأخيرة تسببت فى حدوث أزمة عالمية فى الأسمدة

برلماني: تطوير منظومة إنتاج الأسمدة يسهم في التنمية الاقتصادية وسد الفجوة الغذائية



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وفداً يضم رئيسَي شركتي "ووهوان للهندسة" الصينية و"باليسترا" الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة، وكبار المسئولين بالشركتين، وذلك بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء الدكتور إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والمهندس وليد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض التعاون الجاري مع الشراكة الأجنبية العريقة المتمثلة في الشركتين الصينية والإيطالية، للبدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة، الذي يأتي استكمالاً لنجاح إنشاء وتشغيل المُجمعين الصناعييَن للأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والأسمدة الآزوتية، بالعين السخنة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتعاون الجاري مع الشركتين، في ضوء علاقات الصداقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا، موجهاً بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وأوضح السيد الرئيس أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية، لاسيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية، في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن. وشدد السيد الرئيس كذلك على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر، لاسيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة، بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم.

وفي هذا الإطار أكد نواب البرلمان على أن تطوير منظومة الأسمدة يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وسد الفجوة الغذائية، حيث أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، باعبتارها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، لافتا إلى أن الاهتمام الرئاسي بهذه المنظومة يؤكد الأهمية الكبيرة للأسمدة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.

وأكد بدوي، في تصريحاته، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لمنظومة إنتاج الأسمدة كونها تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وسد الفجوة الغذائية، معقبا:" الدولة تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها تتخذ دور الريادة في هذه الصناعة فتوافر الأسمدة يعد أحد أهم خطوات التوسع في استصلاح الأراضي ".

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن منظومة إنتاج الأسمدة تمتلك أهمية اقتصادية كبرى حيث تعتبر مكون رئيسي ضمن خطط ومستهدفات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتوفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة؛ وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن اهتمام القيادة السياسية بدعم وتطوير هذه المنظومة دليل قاطع على أهميتها في دعم الاقتصاد القومي.



وشدد بدوي، على ضرورة مواصلة تطوير منظومة إنتاج الأسمدة والتوسع فيها، وذلك من أجل توفير كافة الاحتياجات المحلية لمختلف المشروعات الزراعية وأيضا لزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن توفير الأسمدة يعمل على تعظيم الإنتاجية الزراعية.

وأكد النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بملف إنتاج الأسمدة وخاصة بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إنشاء مجمع صناعى ضخم فى العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة فى هذا الإطار، مشيرا إلى أن الأسمدة تلعب دورا هاما فى التنمية الزراعية.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن أزمة الطاقة الأخيرة تسببت فى حدوث أزمة عالمية فى الأسمدة حيث إن هناك العديد من المصانع اضطرت للغلق نتيجة لما خلفته أزمة الطاقة، لافتا إلى أن هذا تسبب فى ارتفاع أسعارها لـ5 أضعاف، وبالتالى فإن الدولة تسعى لإيجاد حلول بديلة تمكنها من الحفاظ على التنمية الزراعية التى تسعى لها الدولة.