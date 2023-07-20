مجدي عبد الغني مهنئا النادي الأهلي بتتويج بالدوري : البطل التاريخي للمسابقة

حرص الإعلامي مجدي عبد الغني علي تهنئة النادي الأهلي، بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بـ بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب مجدي عبد الغني : البطل التاريخي للمسابقة.. مبروك التتويج المستحق لكل عشاق القلعة الحمراء.

وتعادل الأهلي مع نظيره حرس الحدود 1-1، في المباراة التى اقيمت على ستاد القاهرة الدولي فى الجولة الـ33.



وأحرز محمود كهربا هدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وأدرك حرس الحدود التعادل في الدقيقة 80 عن طريق خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه.

وأنقذ حارس حرس الحدود مرماه من انفراد من بيرسى تاو بعد تسديدة قوية في الدقيقة 6.



وألغى هدفاً لصالح الأهلي عن طريق محمد شريف بداعى التسلل بعد تدخل من الفار في الدقيقة 11.