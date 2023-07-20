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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

مقطع فيديو لسرقة
مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع لن تتوقع ماذا حدث .

أظهر مقطع فيديو صادم  قبل أيام للحظة سُرقت فيها شاحنة وبداخلها طفل  بينما كانت العائلة على الرصيف في بوسطن.

قد قامت الشرطة بنشرت شرطة بوسطن صورة للشخص قالوا إنه قد قام بسرق الشاحنة ولا يزال بداخلها طفل  وبعد اكتشافه الأمر قد توقف  السائق ووضع الطفل الرضيع على جانب الطريق.

وقالت الشرطة إن الفيديو قد أظهر شخصًا كان يقوم بركوب دراجة وذلك قبل أن يتخلى عنها ليسرق الشاحنة، فيما كان كل من مالكها والزوجة يهتمان بمشكلة صغيرة قد أصابت ابنهما البالغ من العمر عامين.

على الجانب الآخر قد أخبرت الأسرة الشرطة أنه كان عليهم التوقف وذلك لرعاية طفلهم والبالغ من العمر عامين.

وقال أحد رواد السوشيال ميديا أنه على الرغم من لم شمل هذا الطفل بأسرته، قد كان من الممكن أن تكون النتيجة أسوأ بكثير.

مقطع فيديو الطفل الرضيع واد السوشيال ميديا

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