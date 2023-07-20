حدث ليلا | رئيس وزراء إيطاليا تشكر السيسي .. وهذا موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة بأبرز وأهم الأحداث التي وقعت ليلا ومن أهمها: أسعار الذهب اليوم الخميس ،أيمن أشرف يودع جمهور الأهلي ،ورئيسة وزراء إيطاليا تشكر السيسي بعد الإفراج عن باتريك زكي.

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 20-7-2023

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، و ذلثك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيجيبت جولد برايس توداي".

برسالة مؤثرة .. أيمن أشرف يودع جمهور الأهلي

وجه أيمن أشرف، مدافع فريق البنك الأهلي رسالة توديع مؤثرة لجمهور الاهلي عبر حسابه بموقع انستجرام .

و نشر ايمن اشرف صورة بعد تتويج الاهلي بالدوري وعلق كاتبا : من يكسب حب الجمهور فقد كسب كل شيء،شكرا جمهور النادي الاهلي العظيم.

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لدرع الدوري يصل إلى ستاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي وحرس الحدود في «كيس أسود»، من تلك الأنواع التي يتم استخدامها لجمع القمامة، وهو ما أثار حفيظة جماهير الأهلي التي بررت هذا التصرف بأنه رد على ما أطلقوا عليه "صفعة إمام عاشور".

وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار

شهدت الساعات القليلة الماضية انقطاعات في التيار الكهربائي بعدة مدن ومحافظات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، لتؤدى إلى تخفيف الأحمال عن الكهرباء الناجمة عن زيادة الضغط على الكهرباء.

محمود كهربا يوجه رسالة نارية لـ إمام عاشور

نشر نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا صورة برفقة اللاعب إمام عاشور، بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بـ بطولة دوري أبطال إفريقيا.

رئيسة وزراء إيطاليا تشكر السيسي بعد الإفراج عن باتريك زكي

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، مساء أمس الأربعاء، عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد صدور عفو رئاسي عن الباحث باتريك زكي.