عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | رئيس وزراء إيطاليا تشكر السيسي .. وهذا موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي

حدث ليلا
حدث ليلا

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة بأبرز وأهم الأحداث التي وقعت ليلا ومن أهمها: أسعار الذهب اليوم الخميس ،أيمن أشرف يودع جمهور الأهلي ،ورئيسة وزراء إيطاليا تشكر السيسي بعد الإفراج عن باتريك زكي.

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 20-7-2023
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، و ذلثك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيجيبت جولد برايس توداي".
برسالة مؤثرة .. أيمن أشرف يودع جمهور الأهلي
وجه أيمن أشرف، مدافع فريق البنك الأهلي رسالة توديع مؤثرة لجمهور الاهلي عبر حسابه بموقع انستجرام .

و نشر ايمن اشرف صورة بعد تتويج الاهلي بالدوري  وعلق كاتبا : من يكسب حب الجمهور فقد كسب كل شيء،شكرا جمهور النادي الاهلي العظيم.
في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لدرع الدوري يصل إلى ستاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي وحرس الحدود في «كيس أسود»، من تلك الأنواع التي يتم استخدامها لجمع القمامة، وهو ما أثار حفيظة جماهير الأهلي التي بررت هذا التصرف بأنه رد على ما أطلقوا عليه "صفعة إمام عاشور".
وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار
شهدت الساعات القليلة الماضية انقطاعات في التيار الكهربائي بعدة مدن ومحافظات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، لتؤدى إلى تخفيف الأحمال عن الكهرباء الناجمة عن زيادة الضغط على الكهرباء.
محمود كهربا يوجه رسالة نارية لـ إمام عاشور
نشر نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا صورة برفقة اللاعب إمام عاشور،  بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بـ بطولة دوري أبطال إفريقيا.
رئيسة وزراء إيطاليا تشكر السيسي بعد الإفراج عن باتريك زكي
أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، مساء أمس الأربعاء، عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد صدور عفو  رئاسي عن الباحث باتريك زكي.

 

اهم الاخبار حدث ليلا السيسي رئيسة وزراء إيطاليا كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

جلسة في الأهلي لحسم انتقال الشناوي للنصر السعودي

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

بعد تتويج الأهلي بالدوري.. شاهد أول ظهور لطاهر محمد طاهر برفقة عائلته

اقتحام سفارة السويد ببغداد وإشعال النار فيها | شاهد

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السويد بعد اقتحام سفارتها في العراق

سحر وجمال في سماء مصر .... اقتران رباعي فريد وبديع الليلة

نصائح لسلامة الأجهزة المنزلية في الحر الشديد

حدث ليلا | رئيس وزراء إيطاليا تشكر السيسي .. وهذا موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي

احذر.. فعل يجعل الملائكة تتوقف عن بناء بيتك في الجنة

سجل 1,851 جنيها للجرام.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

فيديو

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ