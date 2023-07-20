مليار يورو.. باريس سان جيرمان يغري مبابي بعرض خرافي

يخطط نادي باريس سان جيرمان، لتقديم عرضا خرافيا لنجمه الشاب كيليان مبابي، لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان، يستعد لتقديم عرضا للاعبه مبابي، لتجديد عقده مدى الحياة (10 سنوات أو أكثر).

وأضافت أن عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقد كيليان مبابي يصل لنحو مليار يورو.

وكان كيليان مبابي، أخطر باريس سان جيرمان رسميا، برفضه تجديد عقده، مع التأكيد على استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل 2023- 2024 وتبلغ القيمة التسويقية للاعب الفرنسي 180 مليون يورو.

ويعد ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، أبرز المهتمين بالتعاقد مع كيليان مبابي.