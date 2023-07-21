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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

بسبب مدارس الغش الجماعي.. رسوب طلاب كليتي طب قنا وأسيوط.. ما القصة؟

صدى البلد

تسببت نتيجة الفرقة الأولى بكلتي طب جامعة اسيوط وقنا في حالة كبيرة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي والتي بلغت نسبة الرسوب فيها اكثر من النجاح .

نتيجة طب قنا واسيوط رسوب جماعي

وأعلنت كلية الطب بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، رسوب 70% من طلاب الفرقة الأولى، وأن نسبة النجاح في السنة الأولى هذا العام، لم تتعد 30 % من نسبة الطلاب المقيدين في العام الدراسي 2022 - 2023، وكانت تلك الحادثة هي الثانية خلال هذا الأسبوع، بعد أن رسب أكثر من 60% من طلاب كلية الطب جامعة أسيوط.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

كلية طب قنا طب اسيوط

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