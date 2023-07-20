المكاوي: مصر تتخذ خطوات جادة لتقليل الاعتماد على الدولار وتطبيع العلاقات الاقتصادية

أكد مصطفى المكاوي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، وأمين عام مساعد الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تتخذ خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الدولار وتطبيع العلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون مع عدد من الدول من أبرزهم تركيا والهند وروسيا والصين.

وأشار المكاوي، إلى ترفيع العلاقات المصرية الهندية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتم الإعلان عن ذلك أثناء زيارة رئيس الوزراء الهندى لمصر ولقائه الرئيس السيسي.

وأوضح مصطفى المكاوي، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند يبلغ حوالي 7 مليارات دولار، مؤكدا وجود فرص حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري وصولا إلى أرقام قياسية، على نحو ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة المشتركة للتجارة والتى عقدت فى يوليو 2022.

وأوضح أن مصر تتطلع للتعاون في العديد من المجالات أبرزهم تبادل السلع الاستراتيجية، فضلا عن اعتماد مصر على أن تكون الهند إحدى الدول الأساسية في توريد القمح.

ولفت مصطفى المكاوي، إلى أن هناك خطوة حاسمة في إعادة ربط العلاقات المصرية التركية، تمثلت في رفع العلاقات رسميا بين البلدين إلى مستوى السفراء، وتم اعتماد ترشيح السفير عمرو الحمامي ممثلا لمصر في أنقرة، واعتماد السفير صالح موتلو شن ممثلا لتركيا في القاهرة.

وأكد المكاوي، أن مصر وتركيا؛ يسعيان إلى استخدام العملة المحلية في التبادل التجاري بينهما، مشيرا إلى أن تلك الخطوة أعلن عنها سفير أنقرة لدى القاهرة، صالح موتلو، أنها مدرجة في جدول أعمال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، الذي قد يزور تركيا في الأشهر المقبلة لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشدد المكاوي، على أن هناك محادثات على الأرض مع روسيا والهند والصين لاستخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية وتقليل الاعتماد على الدولار.