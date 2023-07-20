رامي جمال: أصبت بالبهاق والسكر بسبب الحزن وخسرت مبلغا ضخما

كشف النجم رامي جمال، تفاصيل سبب إصابته بمرض البهاق لأول مرة، قائلا: "المرض بالفعل جالي بسبب الحزن، والقصة بدأت أني في يوم سافرت أصور أغنية ليا مع مخرج وكانت تكلفتها ضخمة مبلغ 100 ألف دولار، وبعد انتهاء التصوير لقيت المخرج بيماطل في تسليم الكليب".

وأضاف رامي جمال، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه مع إصراره أخبره المخرج أن الهارد المسجل عليه كل تفاصيل الكليب اتكسر، متابعا: "كان ابتلاء كبيرا وحركة لو حد جديد ميقعش فيها وفكرت أنه ممكن يكون مقصودة ولكن طلع كلامه صح".

وأوضح رامي جمال، أن الواقع كنت في بداية مشواره الفني، قائلا: "راحت الفلوس وربنا كرمنا بالحل ولكن كان صعب وقتها، وبعد كده استشهد صديقي عمرو صلاح وحزنت جدا عليه لأنه صديق العمري وجالي بعدها السكر".