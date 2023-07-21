عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتائج الالتماسات علي امتحانات الترم الثاني باداب عين  شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب  جامعة عين شمس، إنه  تم غلق باب التماسات كافة نتائج الساعات المعتمدة.

وأكدت الدكتورة حنان كامل خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه تم إعلان كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام جامعة عين شمس الإلكتروني يمكن للطلاب  معرفة النتائح من خلال ums. 

وأوضحت الدكتورة حنان كامل  ان نتائج الالتماسات عبر نظام جامعة عين شمس الالكتروني .


 

وكان قد أعلنت  الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس بدء الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعى ٢٢ ٢٠  - ٢٠٢٣ ، وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.   
وأوضحت  عميدة الكلية أن الفصل الدراسى الصيفى بدأ اليوم الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ فور الانتهاء من فترة تسجيل المقررات الدراسية في الأقسام التي تطبق نظام الساعات المعتمدة.
كما ذكرت أن الدراسة تبدأ اليوم ولمدة ٦ أسابيع وتنتهي يوم ٢٤ أغسطس القادم، 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي

ترشيحاتنا

حدث ليلا | إدانات شديدة لواقعة تدنيس المصحف في السويد .. تفاصيل مرعبة في قضية فقء عين ممرضة شبرا .. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. حريق هائل في جدة

بعد القبض على تاجر ..5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

كأنها لابسة مايوة ..شاهد إطلالة ياسمين عز تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سعر ميني كانتري مان 2024 في مصر .. صور

هل يجوز تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر؟

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغذية ولذيذة ..طريقة عمل التين الشوكي

أحبوا زيارة المقابر.. أغرب 10 معلومات عن الفراعنة القدماء| رقم 7 ستبهرك

مكون قاتل.. سر خلطة شركات إبادة الحشرات للتخلص من النمل نهائيا

أعراض جرثومة المعدة وعلاجها .. لدى الأطفال والكبار والحوامل

فيديو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

أراهم ما أفزعهم فهربوا ..مقطع فيديو للصوص يهاجمون سائق أجرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ