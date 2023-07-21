نتائج الالتماسات علي امتحانات الترم الثاني باداب عين  شمس

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس، إنه تم غلق باب التماسات كافة نتائج الساعات المعتمدة.

وأكدت الدكتورة حنان كامل خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه تم إعلان كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام جامعة عين شمس الإلكتروني يمكن للطلاب معرفة النتائح من خلال ums.

وأوضحت الدكتورة حنان كامل ان نتائج الالتماسات عبر نظام جامعة عين شمس الالكتروني .







وكان قد أعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس بدء الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعى ٢٢ ٢٠ - ٢٠٢٣ ، وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت عميدة الكلية أن الفصل الدراسى الصيفى بدأ اليوم الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ فور الانتهاء من فترة تسجيل المقررات الدراسية في الأقسام التي تطبق نظام الساعات المعتمدة.

كما ذكرت أن الدراسة تبدأ اليوم ولمدة ٦ أسابيع وتنتهي يوم ٢٤ أغسطس القادم،

