الداخلية يوضح موقف علاء عبد العال من التجديد

أوضح اللواء عثمان دسوقي ، المشرف على الكرة بنادي الداخلية ، موقف علاء عبد العال المدير الفني للفريق بشأن تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.



وأشار دسوقي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن علاء عبد العال رحب بشكل مبدئي بفكرة التجديد موضحاً أن هناك جلسة عقب حسم مصير لقاء الأهلي في ثمن نهائي الكأس.



وأكد أن علاء عبد العال له بعض المطالب وسيتم دراستها موضحاً أن هناك محاولات لتجديد عقود بعض المعارين مثل رشيد أحمد وعبد الرحمن ثنائي سيراميكا كليوباترا.



وعن رحيل سمير فكري قائد الفريق ، قال دسوقي:" الموسم لم ينته بعد ، ومازلنا ننتظر حسم مصير مباراة الأهلي من أجل الحديث مع بعض اللاعبين للتجديد".