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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب بالبحيرة

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة « الزوج والزوجة ونجليهما»، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

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انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابون بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكليو 65 بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

تحديد أسماء مصابي الحادث 

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " خيري محمد عبدالحميد، « الأب» 64 سنة، «هدى محمد جلال»، 50 سنة« الزوجة»، ونجليهما سارة، 24 سنة، ربة منزل، عمر، 17 سنة طالب، جميعهم مقيمون الجيزة ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

 

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.

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