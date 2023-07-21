بنات جامعة عين شمس تعلن عن نتائج الترم الأول والثاني نظام التعليم المدمج

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية إنه تم إعلان نتيجة امتحانات الفصل الأول والفصل الثاني مايو 2023 نظام التعليم المدمج ببرامج رياض الأطفال - العلاقات العامة والإعلام - الفئات الخاصة العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث .

وأعلنت الدكتورة أميرة يوسف عن تعليمات عاجلة لطالبات الفرقة الرابعة التعليم المدمج برنامج رياض الأطفال و برنامج العلوم العربية والإسلامية الفصل الثانى بشأن متطلبات التخرج.

وأوضحت الكلية المتطلبات وهي عبارة عن :

إرسال صورة شخصية 4× 6

(امتداد الصورة jpg- خلفية بيضاء بدون إطار أو أى علامات او كتابة- تسمى الصورة بالرقم القومى للطالب 14 رقم)

ترسل صورة الطالب على البريد الإلكترونى:

[email protected]

موضح بالبريد الإلكترونى

اسم الطالب

اسم البرنامج الدراسى

السنة الدراسية

الرقم القومى

كما أعلنت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، نتائج امتحانات نهاية العام 2023 لجميع الفرق الدراسية على نظام UMS، مشيرة إلى أن جميع نتائج الطلاب متاحة حاليًا.

وأكدت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن الطلاب الذين يرغبون في تقديم الالتماسات يجب عليهم تفعيل لينك طلب الالتماسات ابتداء من اليوم الخميس، ولا بد من التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.

وأضافت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، أنه يجب التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لأنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.