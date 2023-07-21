تايوان تعلن رصد 26 طائرة و7 سفن صينية تحلق حول الجزيرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنه بحلول الساعة 6 صباح اليوم الجمعة، تم رصد 26 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني و7 سفن من البحرية الصينية تنتشر حول جزيرة تايوان.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على تويتر أنه "تم رصد 26 طائرة من سلاح الجو الصيني و7 سفن من البحرية الصينية حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحًا اليوم.

وأضاف البيان: "قامت قوات الجيش الجمهوري التايواني بمراقبة الوضع وكلفت طائرات التحكم الجوي، والسفن البحرية، وأنظمة الصواريخ البرية للتعامل مع هذه الأنشطة".

ولفت البيان إلى أنه: استنادًا إلى التقارير العسكرية، اجتازت 13 طائرة من بين المكتشفين خط الوسط الفاصل لمضيق تايوان أو دخلت منطقة تعريف الدفاع الجوي الإقليمية الجنوبية الغربية والشرقية لتايوان.