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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هددت بـ نهاية نظامها.. تحذير خطير من كوريا الجنوبية لجارتها الشمالية

الغواصة يو إس إس
الغواصة "يو إس إس كنتاكي"

حذرت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة جارتها الشمالية من أنها ستواجه "نهاية" نظامها في حالة تعرضها لهجوم نووي، بعد أن قالت بيونج يانج إن نشر غواصة أميركية ذات قدرة نووية وأصول استراتيجية أخرى هنا يمكن أن يتوافق مع شروط استخدامها للأسلحة النووية.

 

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن وزارة الدفاع في سول جددت التحذير بعد أن أصدر كانج سون نام وزير دفاع بيونج يانج بيانا شديد اللهجة في اليوم السابق، انتقد فيه وصول الغواصة "يو إس إس كنتاكي"، وهي غواصة صواريخ باليستية نووية تزن 18750 طنا، إلى كوريا الجنوبية علاوة على الاجتماع الافتتاحي للمجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هذا الأسبوع.

 

وقالت الوزارة في بيان: "في حالة وقوع أي هجوم نووي كوري شمالي ضد التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي ، فإنه سيتلقى ردا فوريا ساحقا وحاسما من التحالف، ومن خلال ذلك، (نحن) نحذر بشدة من أنه (الهجوم) سيؤدي إلى نهاية نظام كوريا الشمالية".

 

ووصلت الغوصة "يو إس إس كنتاكي" إلى مدينة بوسان الساحلية جنوب شرقي كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي.

 

وتزامن وصولها مع الجلسة الأولى للمجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وتعهدت الولايات المتحدة بتعزيز "الرؤية المنتظمة" لأصولها العسكرية البارزة، بما في ذلك غواصات الصواريخ البالستية، التي جاءت في إعلان واشنطن الذي أصدره الرئيسان الكوري الجنوبي يون سوك يول والأمريكي جو بايدن خلال قمتهما في أبريل  الماضي.

 

وفي العام الماضي، سنت كوريا الشمالية قانونا بشأن الاستخدام النووي، مما أثار المخاوف من أنه سيسمح بالاستخدام الاستباقي للأسلحة النووية في مواجهة ما تعتبره تهديدا وشيكا.

 

وقال الوزير إن زيارة الغواصة، وهي أول زيارة لغواصة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية منذ عام 1981، يمثل «التهديد النووي الأكثر وضوحا ومباشرة» لكوريا الشمالية.

 

وقال "كانغ": «وهذا يدل على أن السيناريو الأمريكي لتنفيذ هجوم نووي على كوريا الشمالية قد دخل المرحلة الأكثر أهمية في التصور والتنظيم، وظهرت مرحلة الصدام العسكري في شبه الجزيرة الكورية على أنها حقيقة خطيرة تتجاوز كل أنواع الخيال والافتراضات».

وأضاف "كانج" إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجاوزتا «الخط الأحمر».

كوريا الجنوبية كوريا الشمالية هجوم نووي بيونج يانج غواصة أميركية قدرة نووية

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