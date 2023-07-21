تيشيرت الإسماعيلي كبير.. محمد الشامي يطلق 11 رسالة نارية لجماهير الدراويش

ساهم محمد الشامي نجم النادي الإسماعيلي في إنقاذ قلعة الدراويش بعدما كان قال قوسين أو أدني من الهبوط الي الدرجة الثانية والبقاء في دوري الأضواء والشهرة.

النادي الإسماعيلي خلال الموسم الحالي واجه ظروف صعبة كادت تطيح به من الدوري الممتاز الي دوري المظاليم.

ونجح النادي الإسماعيلي في بلوغ النقطة 40 واحتل المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز ليبتعد عن موخرة المسابقة المحلية.

محمد الشامي نجم النادي الإسماعيلي أطلق عدة تصريحات بعد الأنباء التي ترددت حول رحيله عن قلعة الدراويش.

جاءت تصريحات محمد الشامى نجم النادي الإسماعيلي عبر احد البرامج الفضائية على النحو التالي:

انا في الإسماعيلي منذ خمس سنوات بعد انتقالى من الزمالك في صفقة تبادلية.

تابع: النادى الإسماعيلي بقاله فتره طويلة في مشاكل إدارية بسبب مجالس الإدارات وده السبب في تدهور الأوضاع داخل الفريق ..

أضاف: فترة المهندس إبراهيم عثمان مكنش في مشاكل بالنسبة للمستحقات المالية في النادي الإسماعيلي وكان في التزام في الأمور المادية.

أسوأ فترة في الإسماعيلي

استطرد: فترة يحي الكومى مكنش في إلتزام وكنا بنقعد فتره كبيرة سنه ونص مش بناخد فلوس ، وعمل انقسام في الفرقة بسبب أن في لاعبين اخدت فلوس وناس لا وده عمل مشاكل في الفريق.



زاد الشامي: اللجنه المؤقتة في النادي الإسماعيلي كانت بتحاول تلتزم مع اللاعبين على قدر الإمكان وكل لاعب في الفريق عليه التزامات ومكنش في فلوس والناس اللى بتتكلم متعرفش حاجه وبتحكم على اللاعبين أنهم مش قد المسؤولية.

أكمل الشامي: إحنا كلاعبين في الفريق التزامنا عشان خاطر الجمهور وتيشيرت الإسماعيلي كبير ومش أى لاعب قد التيشرت ده.

وأسهب الشامي قائلا: الدور الثاني احنا حققنا نجاح وقدرنا نعدى مرحلة صعبة في توقيت صعب والفترة الأخيرة كان في انضباط والتزام عشان كده نجحنا فى البقاء بالدوري.

دور ميدو وحمزة الجمل في انقاذ الإسماعيلي

أشار إلي أن حمزه الجمل حاول تحقيق النجاح بأقل الإمكانيات وكان في دوافع مع الفريق للخروج من الأزمة.

وعن دور أحمد حسام ميدو قال: قبل أى شىء الكابتن ميدو كان شغال كل حاجه في النادي وكان بيعمل كل حاجه عشان ينجح وفعلاً كان بيشتغل بضمير والمعاملة بينه وبين اللاعبين علاقة أخوات.

تابع: أنا عقدى خلص مع النادي وانا عشت في الإسماعيلية أحسن جمهور في مصر هو جمهور الإسماعيلى وكانوا داعمين جدا لينا وعمرهم ما اتخلوا عننا وكانوا بيروحوا ورانا في كل حته من أسوان للإسكندرية والجونة وكانوا واقفين ورانا.

واختتم حديثه قائلا: انا إختيارى الأول هو التجديد للنادى الإسماعيلي وده كلام صادق ولم احدد موقفي من العروض ولكن يوجد إتفاق بينى وبين الكابتن محمد شيحه في الأمور المادية ولو تم الاتفاق هجدد للنادى الإسماعيلي ودي رغبتى الأولى لأنع تربطنى علاقة قوية بالجمهور.

