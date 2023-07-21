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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تنبيه مهم.. تامر حسني يوجه رسالة تحذيرية للجماهير قبل حفل العلمين الجديدة

تامر حسني
تامر حسني

وجه الفنان تامر حسني، رسالة تحذيرية إلي الجماهير بخصوص حفله الغنائي اليوم بمدينة العلمين الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري: “يا جماعة تنبيه هام بخصوص حفل العلمين يوم 21.. تابعوا مع الجهة المنظمة للحفلة مواعيد الدخول وغلق الباب كويس.. عشان بجد في ناس ممكن تتأخر و متعرفش تدخل”.

وتابع تامر حسني: “رجاء رجاء ركزوا في مواعيد الدخول و مواعيد غلق الابواب و راعوا الزحمه.. كل الحب لكم اشوفكم في الحفله ان شاء الله”.

آخر الاستعدادات لحفل تامر حسني في مهرجان العلمين

وقال رامي محمد مراسل القناة الأولى، إنّ مهرجان العلمين الذي تستضيف فِعالياته مدينة العلمين الجديدة يشهد زخما وحضورا كبيرا في ظل عطلة نهاية الأسبوع، حيث تزداد أعداد الزائرين وحضور أغلب الفعاليات.

وأضاف محمد خلال رسالة على الهواء  على القناة الأولى  أنه من أبرز هذه الفعاليات حفل الفنان تامر حسني، إذ تشهد منطقة  الأرينا استعدادات نهائية خاصة بالطرق والشوارع من اجل توجيه الزائرين لمكان الحفل، كما جرى تجهيز المسرح والشاشات لاستقبال الحفل. 
وتابع مراسل القناة الأولى: «توجد سيارات الخدمات المرورية لتوجيه المواطنين والزائرين للأماكن التي يجب أن يتواجدوا فيها طوال اليوم، كما أن مجموعة من رجال الأمن يوجهون أعداد الحضور منعا للازدحام في عمليات الدخول والخروج من حفل الفنان تامر حسني». 
ولفت، إلى أن سماء مدينة العلمين الجديدة تشهد عددا من عروض الطائرات الجوية وأبدى الجمهور حالة من السعادة بهذه العروض، بالإضافة إلى القفز بالمظلات على مدار الأمس واليوم. 

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