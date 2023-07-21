لتجنب عمليات النصب.. الإمارات توجه 14 نصيحة لـ الراغبين في القدوم إليها

حثت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، الأشخاص الأجانب الذين يرغبون في القدوم إليها من أجل العمل أو الزيارة أو الاستثمار أو الإقامة، على اتباع 14 نصيحة لتجنب عمليات النصب.

ووفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية، أكدت الحكومة الرقمية للأجانب أنه إذا عرض شخص ما وظيفة في دولة الإمارات، لابد أن يقدم لهم عرض عمل صادراً عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، وإذن دخول إلى الدولة لاستكمال إجراءات عقد العمل وتأشيرة الإقامة، لافتة إلى أنه يجب العلم بأن إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة لا يمنح الحق في العمل داخل دولة الإمارات، وفي حالة القيام بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنه يتعرض لغرامات ومساءلة قانونية.

وقدمت «الحكومة الرقمية» نصائح ينبغي على الأجنبي اتباعها قبل القدوم إلى دولة الإمارات لتجنب عمليات النصب، وتشمل إذا عرض شخص ما وظيفة في دولة الإمارات، لابد أن يقدم عرض عمل صادراً عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، ويجب أن يحمل توقيع المدير المسؤول، ويمكنك استخدام رقم عرض العمل للتحقق من صحة الطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين (خدمات الاستعلام – حالة الطلب).

وأضافت أنه بعد القيام بتوقيع عرض العمل، سوف يرسل لك صاحب العمل إذن دخول إلكترونياً بغرض العمل حتى تتمكن من دخول الدولة، وللتحقق من صحة إذن الدخول الصادر عن أي إمارة من إمارات الدولة السبع، مؤكدة أنه لا يعطي إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة الحق في العمل داخل دولة الإمارات.

وبينت أن صاحب العمل هو المسؤول عن دفع جميع مصاريف عملية التوظيف بموجب قانون العمل لدولة الإمارات، مؤكدة ضرورة التأكد من أن الشركة لها وجود وقائمة قانوناً، حيث يمكن البحث عن اسم الشركة باللغتين الإنجليزية والعربية، في موقع السجل الاقتصادي الوطني، والحصول على بيانات الشركة.

ودعت الأجانب إذا كانت لديهم أي استفسارات تخص عقود العمل والتوظيف في دولة الإمارات، يمكنهم التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الهاتف 0097168027666/ أو عبر البريد [email protected]، أو عبر خدمة المحادثة الفورية.

وأوضحت أنه إذا حصل الأجانب على تأشيرة أو إذن دخول صادر عن دبي، يمكنهم التحقق من صحته عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أما التأشيرات، أو أذونات الدخول الصادرة عن أبوظبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، أو الفجيرة، فيمكنك التحقق من صحتها عبر المنصة الإلكترونية eChannels التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأشارت إلى أن أذونات الدخول تصدر بغرض السياحة عن شركات الطيران القائمة في دولة الإمارات مثل طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، وطيران العربية، كما تصدر أذونات الدخول بغرض السياحة عن الفنادق ووكالات السفر المرخصة في دولة الإمارات.

ودعت الأجانب الحصول على المساعدة بشأن التأشيرات وأذونات الدخول الصادرة عن دبي عبر خدمة المحادثة الفورية على موقع «آمر» https://chat.gdrfad.gov.ae/WebChatASP/، التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وللمزيد من المعلومات عن التأشيرات وأذونات الدخول الصادرة عن أبوظبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة عبر خدمة المحادثة الفورية على منصة eChannels التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأكدت أنه لا يمكن إتمام إجراءات تأشيرة الإقامة لأي شخص لا يزال خارج دولة الإمارات، حيث لا بد من دخول صاحب الطلب إلى الدولة بموجب إذن دخول سار، وبقائه فيها حتى اكتمال إجراءات إصدار تأشيرة الإقامة.