مخاوف من ارتفاع أسعار الغداء عالميًا بعد قرار الهند بحظر تصدير الأرز

فرضت الهند حظرا فوريا على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي للحد من التضخم المحلي بعد أن ضربت الأمطار الغزيرة المحاصيل المحلية، مما أثار مخاوف من حدوث زيادات أخرى في أسعار الغذاء العالمية.

يأتي الحظر بعد أن فشلت الرسوم البالغة 20٪ على الصادرات الدولية التي تم فرضها في سبتمبر في كبح الطلب الأجنبي، الذي ارتفع بعد الظروف المناخية القاسية التي أضرت بالإنتاج في البلدان وازداد الطلب على خلفية اضطرابات إمدادات الحبوب الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وتعد الهند هي أكبر مصدر للأرز في العالم، حيث تستحوذ على أكثر من 40٪ من الشحنات العالمية. في حين أن الحظر لا ينطبق على الأرز البسمتي عالي الجودة- النوع الأكثر شهرة في الهن - يمثل الأرز الأبيض غير البسمتي حوالي 25٪ من الصادرات.

ارتفعت المبيعات الدولية للأرز الهندي بنسبة 35٪ في العام حتى يونيو الماضي، مما ساهم في ارتفاع الأسعار المحلية بنسبة 3٪ خلال الشهر الماضي وحده.

وقالت الحكومة الهندية إن الحظر الجديد، الذي تم فرضه مساء أمس الخميس، "سيضمن توافر الأرز الأبيض غير البسمتي في السوق الهندية" و "سيؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلكين في البلاد".

تضررت الإمدادات الغذائية العالمية بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا ، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والحبوب في جميع أنحاء العالم.

هناك مخاوف جديدة من أن أزمة غذائية عالمية جديدة قد تلوح في الأفق بعد انسحاب روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة منذ عام يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قائلة إن قرارها بالخروج نهائي.