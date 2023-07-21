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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أول فعل قام به النبي فور الهجرة للمدينة المنورة.. خطيب الأزهر يكشف عنه

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

كشف الدكتور عبد الفتاح العواري ، من علماء الأزهر الشريف، عن أول فعل قام به النبي فور وصوله المدية  المنورة مهاجراً من مكة.

وقال ، العواري، في خطبة الجمعة ، من الجامع الأزهر، إن أول ما عمل النبي فور دخوله المدينة المنورة، وصل الخلق بالخالق ، وعرف العباد طريق المعرفة بالله ، فأنشأ المسجد ليربط عباد الله بربهم ، فينالون رضوانه ، وويمدهم بمدد من عنده ، ما داموا متعلقين به ، مستمسكين بدينه، مؤدين مناسكه وشعائره.

واستشهد بقوله تعالى (ي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ).

وأكد أنه لا قيمة لحضارة مادية ، تتنكر لوجود الخالق ، وتغفل عن عبادة الله الواحد، فكان لابد من وصل العباد برب العباد، لتعطي الهجرة رقيا في الحضارة وإخلاصا لله، فينتج العباد لأنهم متصلون بربهم.

كما آخى النبي الكريم ، بين المهاجرين والأنصار، وأصبحت الأخوة والولاء هدفا للنبي ، فحققه الله له.

 

خطبة الجمعة الجامع الازهر النبي مكة المدينة المنورة

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