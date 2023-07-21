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الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة عن حالة الطقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن هناك استمرار للموجة شديدة الحرارة.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية للتلفزيون المصري، اليوم الجمعة، أن طقس اليوم الجمعة سيشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، في الظل.

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام من 2 درجة إلى 3 درجات، وبالتالي فإننا نشهد استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة في معظم المحافظات، وبخاصة المحافظات الداخلية، مثل الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. 


وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر الأبيض المتوسط، وتكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وتسبب ارتفاع نسب الرطوبة في أغلب الأنحاء.

 

نسبة الرطوبة 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة تصل إلى 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومن 80% إلى 90% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما ان المناطق الشمالية تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الرطوبة.

 

درجات الحرارة

 

ولفتت  الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي فإن درجة الحرارة العظمى المقاسة في الظل بالقاهرة 37 درجة، وستكون 40 درجة مئوية وهي القيمة التي يشعر بها المواطنون. 
 


أما عن بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، كما يالي:

 

العظمى الصغرى


القاهرة 37 25
العاصمة الادارية 38 25
6 اكتوبر 37 25
بنهــــا 37 25
دمنهور 35 25
وادى النطرون 37 25
كفر الشيخ 37 25
المنصورة 37 25
الزقازيق 38 25
شبين الكوم 37 25
طنطا 37 25
دمياط 35 24
بورسعيد 34 24
الإسماعيلية 39 25
السويس 39 26
العريش 34 24
رفح 34 24
رأس سدر 39 26
نخل 40 20
كاترين 36 18
الطور 38 26
طابا 38 26
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 32 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 31 24
السلوم 34 24
سيوة 38 24
رأس غارب 40 28
الغردقة 40 29
سفاجا 41 29
مرسى علم 40 28
شلاتين 39 27
حلايب 38 28
أبو رماد 38 28
رأس حدربة 37 28
الفيوم 38 26
بني سويف 38 26
المنيا 40 26
أسيوط 41 27
سوهاج 43 27
قنا 43 28
الأقصر 44 29
أسوان 45 29
الوادى الجديد 44 28
أبوسمبل 42 30

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