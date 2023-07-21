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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنشاء أول منطقة تجارة حرة بين إيران والعراق

العراق و إيران
العراق و إيران

أبرزت السومرية نيوز تصريحات  مستشار رئيس الجمهورية وامين المجلس الاعلى للمناطق الحرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الله عبد الملكي، عن توفير الارضية لإنشاء أول منطقة تجارة حرة مشتركة بين إيران والعراق في نقطة على الجانب الاخر من حدود مهران.

و على هامش زيارة وزير العمل العراقي للمعرض الثاني للتعريف بالحزم الاستثمارية والقدرات التصديرية للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة الإيرانية المقام في المقر الدائم للمعارض الدولية في مدينة مشهد شمال شرق إيران فقد قال المسؤول الإيراني : "في الآونة الأخيرة، اخذ رئيس الوزراء العراقي بنظر الاعتبار نقطة على الجانب الآخر من حدود مهران بمحافظة واسط لإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين، حيث تجري الدراسات بشأنها في الوقت الحاضر"، بحسب وكالة (إرنا).  

وأعرب عن أمله في أن تدخل أول منطقة تجارة حرة مشتركة بين إيران والعراق مرحلة التشغيل وأن يتم إنشاؤها بحلول نهاية العام.

وأضاف، عبد الملكي إن المستثمرين العراقيين مهتمون أيضًا بتصدير بضائعهم إلى أماكن أخرى لتلبية احتياجاتهم وتطوير تجارة بلادهم من خلال المرور عبر إيران والوصول إلى المحيط الهندي والمياه المفتوحة من خلال المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة بإيران.

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