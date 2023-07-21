في شقته| بلاغ عاجل ضد عامل بسبب معاقة ذهنيًا .. حادثة مثيرة

ألقت مباحث القليوبية القبض على عامل بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لقيامه باستدراج فتاة معاقة ذهنيا والاعتداء عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أمرت بالتحفظ على المتهم وعرض الفتاة على الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ثان شبرا الخيمة، من سيدة تدعى "ج.ص" 45 سنة ربة منزل ومقيمة بمسطرد بقيام شخص يدعى "أ.س" 40 سنة، عامل، باستدراج ابنتها "ش.ك" 13 سنة معاقة ذهنيا والاعتداء عليها داخل شقته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.



وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 16257 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لعام 2023، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.