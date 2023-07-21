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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمة بقتل شقيقتها المسنة بعصا خشبية في القليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق بقسم أول بنها بمحافظة القليوبية، بدفن جثة ربة منزل سبعينية لقيت مصرعها علي يد شقيقتها بعد ضربها لها باستخدام عصا خشبية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وطلب تقرير الصفة التشريحية حول معاينة جثمان المجني عليها، كما أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وألقت مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، القبض على ربة منزل تبلغ من العمر 60 عاما لاتهامها بضرب شقيقتها حتى الموت بمنطقة مساكن طابا دائرة القسم، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ضبط ربة منزل تعدت على شقيقتها بالضرب حتى الموت بالقليوبية

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وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من قسم أول بنها، بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبالها سيدة تبلغ من العمر 70 عاما جثة هامدة.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وراء ارتكاب الواقعة شقيقتها تبلغ من العمر 60 عاما حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وتواصل الأجهزة الأمنية فحص تفاصيل الواقعة وملابساتها.

القليوبية بنها قسم أول بنها الجهات المعنية الصفة التشريحية

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