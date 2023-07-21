دولة عربية جديدة تتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة البريكس

نقل تليفزيون النهار الجزائري اليوم الجمعة عن الرئيس عبد المجيد تبون قوله إن الجزائر قدمت طلبا لأن تكون عضوا مساهما في بنك بريكس بمبلغ 1.5 مليار دولار.

وأضافت أن تبون قد قال في نهاية زيارته للصين إن الجزائر تسعى للانضمام لمجموعة بريكس لفتح أفاق اقتصادية جديدة.

وتسعى الجزائر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا، إلى الانضمام إلى مجموعة بريكس، التي تضم روسيا والصين، وتقدم نفسها كثقل موازن للقوى الاقتصادية الغربية المهيمنة.

وتعتبر عضوية مجموعة بريكس هدفا مهما للرئيس الجزائري في مجال السياسة الخارجية، ففي عام 2022، أكد تبون أن بلاده استوفت "جزءا كبيرا" من المعايير الاقتصادية للانضمام إلى المجموعة.