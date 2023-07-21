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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء توافد الجمهور إلى حفل تامر حسني بالعلمين الجديدة | صور

حفل تامر حسني
حفل تامر حسني

بدأ منذ قليل دخول الجمهور إلى الأرينا استعدادا لإقامة حفل تامر حسني في تمام الساعة العاشرة مساء. 

وتوافد عدد كبير من جمهور تامر حسني إلي مكان الحفل منذ الساعة الثانية بعد ظهر اليوم لحضور الحفل والوقوف في الصفوف الأمامية.


تامر حسني يفتتح مهرجان العلمين

 

ويفتتح هذه الحفلات المطرب تامر حسني والذى يحيى مساء اليوم الجمعة حفل افتتاح مهرجان العملين الجديدة فى دورته الأولى بمنطقة الأرينا وسط حضور عدد كبير من جمهوره وبعض المشاهير.

الحفل يبدأ فى تمام الساعة العاشرة مساء، حيث يتواجد تامر حسني بالعملين الجديدة منذ ما يقرب من 48 ساعة لمتابعة تجهيزات الحفل والديكورات التى صممت خصيصا لهذا الحفل وقام حسام حسني شقيق تامر بطرح صورة له من أمام المسرح وعلق عليها قائلا: من تجهيزات حفل العملين الجديدة.


في سياق آخر حقق فيلم "تاج" لـ تامر حسني، نجاح ساحق و إيرادات عالية بدور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي.

ونال فيلم تاج لـ تامر حسني، إشادات عدة من قبل النقاد والجمهور وصناع السينما أيضًا حيث أشادوا بكل عناصر الفيلم من فريق العمل، وقصة الفيلم، و الجرافيكس، و الكوميديا الذكية والافيهات الجديدة المقدمة بالفيلم، ومشاهد الأكشن، وكل هذا جعل الجمهور يطالب بجزء ثاني من الفيلم.

 

أبطال فيلم تاج

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، محمد أبو داوود، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
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