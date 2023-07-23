اتحاد الكتاب يناقش «السرد والخصوصية الثقافية» للكاتب سيد ضيف الله .. غدا

تنظم شعبة النقد والدراسات الأدبية، ندوة لمناقشة كتاب «السرد والخصوصية الثقافية»، الصادر عن الهيئة العامة للكتاب، للناقد الدكتور سيد ضيف الله، في اتحاد الكتاب بالزمالك، غدا الإثنين ، في تمام السادسة والنصف مساءً.

يناقش كتاب "السرد والخصوصية الثقافية" الدكتور عادل ضرغام أستاذ النقد بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، والدكتور شريف حتيتة أستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وتدير اللقاء الأستاذة الدكتورة هدى عطية الأستاذة بكلية البنات جامعة عين شمس.

عن الكتاب..

يتناول كتاب «السرد والخصوصية الثقافية» عمق العلاقة بين السرد والثقافة، من منطلق أنهما مكونان سرديان بامتياز تجمعهما علاقة تبادلية، وجوهر واحد يتجلى في مصطلحين متواشجين بالضرورة.

ويستلهم المؤلف من رواية «العمة أخت الرجال»، للكاتب أحمد أبو خنيجر نموذجًا تطبيقيًا، حيث يستشهد بمقطع من العمل على لسان إحدى الشخصيات: "خبرني ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة، لم يكن الجنوب في حساباتها أبداً، يبدو في نظرها كتلة يمكن إهمالها وتجاهلها، فقط الانتباه لا يتم إلا لنهب خيراته وتشريد ناسه عبر طول البلاد وعرضها".

الراوي هنا تم اختياره بمواصفات معينة تلائم الفضاء الفني الذي يدخله فهو راوٍ مشارك في الأحداث، ابن أحد الرجال الستة الذين تشتتوا في البلاد ليطلق عليهم اسماً وفعلاً "عائلة الرجّال"، تاجر العبيد الذي يكتب بهذه الصفة تاريخ عائلته.

عن الكاتب..

الدكتور سيد ضيف الله ناقد أدبي، من مواليد عام 1973، عمل مدرسًا بمعهد اللغة العربية التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعمل مدرسًا لقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، حصل على الدكتوراه في النقد الثقافي من جامعة القاهرة، بالتطبيق على خطابات رؤساء مصر (ناصر -السادات-مبارك) مقارنة بالشاعر فؤاد حداد.

وحصل كتابه «صورة الشعب بين الشاعر والرئيس» على جائزة مؤسسة ساويرس الثقافية بفرع النقد الأدبي 2016. ومن مؤلفاته:

الآخر في الثقافة الشعبية، إصدار عام 2001.

كيف نحكي المواطنة؟ نحو مراجعة نقدية للثقافة المصرية، إصدار عام 2008.

صورة الشعب بين الشاعر والرئيس دراسة في النقد الثقافي بالتطبيق على الخطاب الشعري لفؤاد حداد وخطابات رؤساء مصر(ناصر- السادات-مبارك)، إصدار عام 2016.