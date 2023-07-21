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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف الاتحاد السكندري من رحيل هداف الدوري إلى الزمالك .. خاص

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

دخل الأنجولي كريستوفر مابولولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، ضمن اهتمامات نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي.

وأكد مصدر لـ صدى البلد في تصريحات خاصة أن الاتحاد السكندري لم يتلق أي مفاوضات رسمية من قبل مسئولي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب.

وأشار الي تمسك مسئولي الاتحاد السكندري باستمرار اللاعب في صفوف الفريق وعدم رحيله.

وتابع:- محمد مصيلحي رفض عرضا  من أهلي طرابلس بشأن ضم مابولو على سبيل الإعارة.

ويتصدر مابولولو قائمة هدافي مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم برصيد 14 هدفاً.

تعاقد مابولولو مع الاتحاد السكندري يمتد حتى موسم 2026، بعدما جدد تعاقده 3 مواسم مع زعيم الثغر.

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