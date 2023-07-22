لحظة دخول تامر حسني حفل افتتاح مهرجان العلمين على طريقة السوبر هيروز|فيديو

دخل تامر حسني حفله في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة، على طريقة السوبر هيروز في فيلمه “تاج” الذي يعرض حاليا في السينمات وحقق إيرادات عالية.

قدم تامر حسني حتي الان عدد كبير من أضهر اغانيه القديمة والجديدة وسط الالاف من جمهوره ف افتتاح مهرجان العلمين الجديدة.

ومن الأغاني التي قدمها تامر حسني هرمون السعادة وكفياك اعذار وأنا بحبك وعيش بسوقك ويانا يامفيش وعدد كبير من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور

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وصعد منذ قليل الإعلامي شريف مدكور لتقديم حفل افتتاح مهرجان العلمين في دورته الأولي والذي يحيه تامر حسني.

وتقدم شريف مدكور في بداية الحفل بالشكر الي الجمهور لحضوره الحفل منذ ساعات طويلة فيما استعرض برنامج مهرجان العلمين خلال هذه الدورة.



دخول الجمهور لحفل تامر حسني

وبدء منذ ساعات دخول الجمهور الي الارينا استعداد لاقامة حفل تامر حسني في تمام الساعة العاشرة مساء

وتوافد عدد كبير من جمهور تامر حسني إلي مكان الحفل منذ الساعة الثانية بعد ظهر اليوم لحضور الحفل والوقوف في الصفوف الامامية.



تامر حسني يفتتح مهرجان العلمين

ويفتتح هذه الحفلات المطرب تامر حسني والذى يحيى مساء غدا الجمعة حفل افتتاح مهرجان العملين الجديدة فى دورته الأولى بمنطقة الأرينا وسط حضور عدد كبير من جمهوره وبعض المشاهير.

الحفل يبدأ فى تمام الساعة العاشرة مساء، حيث يتواجد تامر حسني بالعملين الجديدة منذ ما يقرب من 48 ساعة لمتابعة تجهيزات الحفل والديكورات التى صممت خصيصا لهذا الحفل وقام حسام حسني شقيق تامر بطرح صورة له من أمام المسرح وعلق عليها قائلا: من تجهيزات حفل العملين الجديدة.