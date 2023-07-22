كفتة داود باشا هي وصفة تركية شهيرة تتكون من كرات لحم مشوية على الفحم أو المشواة، وتقدم مع صلصة الطماطم والزبادي. وإليك طريقة عمل كفتة داود باشا للشيف مصطفى العمدة .

المكونات:

500 جرام لحم مفروم (بقر أو خروف)

1 بصلة مفرومة

2 فصوص ثوم مفرومة

1 رشة كزبرة مفرومة

1 رشة بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

1/2 ملعقة صغيرة بهارات تركية (أو بهارات مشكلة)

1 بيضة

1/2 كوب خبز مطحون (أو بقسماط)

ملح حسب الذوق

زيت الزيتون للشواء

لصلصة الطماطم والزبادي:

1 كوب زبادي

1/2 كوب صلصة طماطم

1 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح حسب الذوق



طريقة عمل كفتة داود باشا

في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم، البصل المفروم، الثوم المفروم، الكزبرة المفرومة، البقدونس المفروم، الكمون، الفلفل الأسود، الفلفل الأحمر الحار، البهارات التركية، البيضة، والخبز المطحون (أو البقسماط)، والملح. اعجني المكونات جيداً حتى تتداخل جميعها.

شكّلي اللحم إلى كرات صغيرة (حوالي 3 سم في القطر)، وضعيها على صينية الخبز.

سخّني الشواية أو فرن الشواء على درجة حرارة عالية. افرشي الشبكة بزيت الزيتون، وضعي كرات اللحم عليها، وادهنيها بالزيت الزيتون.

شوّي كرات اللحم لمدة 5-7 دقائق من كل جانب، حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً ويكتسب قوام محمص ومشوي.

لصلصة الطماطم والزبادي، اخلطي الزبادي، صلصة الطماطم، الثوم المفروم، الليمون، والملح في وعاء حتى يتجانس الخليط.

قدمي كرات اللحم مع صلصة الطماطم والزبادي، وبالهناء والعافية!

