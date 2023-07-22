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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تستخدم أطفالا دون الـ15 عاما في القتال

البرهان
البرهان

 أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن قوات الدعم السريع تستخدم أطفالا دون الـ15 عاما في القتال، في انتهاك للقانون الدولي.

وذكرت القيادة العامة للجيش السوداني، بحسب قناة “الحدث”، أن قوات الجيش  مستمرة في توجيه الضربات للدعم السريع بجميع المواقع في أنحاء البلاد.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قالت في بيان سابق لها إن قوات العدو قامت بقصف منطقة أركويت مربعي 61 و63 والكلاكلة القبة بقذائف الهاون، ثم أرسلوا فريقا للتصوير  واتهام القوات المسلحة بذلك، وهي محاولات تكررت كثيرا لخداع الرأي العام الذي أصبح لا يصدق أكاذيبهم المكشوفة.

وأضافت: “كما جرى التعامل مع عدد من الأهداف المعادية حول مدينة الأبيض، حيث تم تدمير تجمعات للميليشيا المتمردة هناك”.

وتابع: “تجرى عمليات التمشيط والعمليات الخاصة بمنطقة العاصمة المركزية كما هي مخطط لها، حيث تم التعامل مع عدد من ارتكازات الميليشيا المتمردة بجنوب أم درمان وتدمير عدد من العربات المسلحة”.

كما اشتبكت القوات المسلحة السودانية مع الميليشيا المتمردة أثناء تمشيط أبوسعد حتي محطة الشقلة القديمة وقتلت 12 متمردا ولاذ بقيتهم بالفرار.

وأضافت: “نصبت قواتنا كمينا ناجحا للمتمردين بمنطقة جبرة أسفر عن مقتل 6 متمردين واستلام عدد من الأسلحة”.

وختمت: “قواتنا مستمرة في التعامل مع الأهداف المعادية داخل وخارج العاصمة وهي بكامل اليقظة والجاهزية للتعامل مع نوايا العدو  وتحشداته بجميع المناطق”. 

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