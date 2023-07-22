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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أين اختفى وزير الخارجية الصيني؟.. البيت الأبيض يرد

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني

علق مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الجمعة، على غياب وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، عن الظهور عبر وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي: إن السلطات الأمريكية ليس لديها معلومات عن أسباب اختفاء وزير الخارجية الصيني عن الظهور.

وأضاف مستشار الأمن القومي في معرض جوابه عن سؤال حول مصير الوزير: "لا نعرف".

وأوضح سوليفان أنه كان من المفترض أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع تشين غانغ، في المنتدى الوزاري الأخير لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في إندونيسيا، لكن الصين كان يمثلها هناك رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانج يي.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الصيني لم يظهر للعلن منذ عدة أسابيع، وقد تسبب هذا في الكثير من التكهنات الإعلامية.

السلطات الأمريكية حزب الشيوعي الصيني مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

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